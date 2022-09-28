童書打造成吐司 日本設計師應高市圖邀請來台

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日本設計師江口里佳為童書「麵包國王」打造出吐司外觀和觸感，和真的吐司一同擺盤販售，吸引許多人關注。她將於10月8日、9日應高雄市立圖書館邀請來台演講，分享在日常生活中找尋創意的方法。（上誼文化提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月28日

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（中央社記者陳至中台北28日電）日本設計師江口里佳為童書「麵包國王」打造出吐司外觀和觸感，別出心裁的裝幀受到台灣、日本家長喜愛，她將於10月8日、9日應高雄市立圖書館邀請來台演講，分享在日常生活中找尋創意的方法。

上誼文化、信誼基金會今天發出新聞稿，日本電通集團藝術總監江口里佳首度跨足圖畫書，創作出的「麵包國王」外觀像是吐司，封面也能感受到吐司柔軟的質地，曾在日本麵包店和真的吐司一同擺盤販售，幾可亂真的創意吸引許多人關注。

上誼文化總編輯劉維中表示，有些人把「麵包國王」當成繪本在閱讀，也有人當成設計品收藏，無論造型或故事，都有一種讓人心情變好的魔力，符合江口里佳「讓人開心的設計就是好設計」的理念。

劉維中表示，「麵包國王」今年6月也在台灣上市，網路書店剛開放預購2天，就進入童書排行前10名，第一刷20天便搶購一空。

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江口里佳應2022高雄城市書展邀請，將於10月8日、9日在高雄市立圖書館舉辦2場次的講座。上誼文化指出，江口里佳在一次替偶像團體AKB48設計月曆的機緣下，認識了出版社的童書編輯，開始合作繪本。面對市場上不同形式的立體書、軋型書等，她想要做出別人沒做過的繪本，因而誕生了「麵包國王」。

上誼文化指出，江口里佳將在高市總圖分享日常生活中蹦出的創意點子，以及如何將「喜歡」轉化為創作的方法。設計人及喜愛繪本的家長可以把握這個機會報名，帶著家中寶貝一同參與。相關資訊可參考高雄市立圖書館網站。（編輯：張芷瑄）1110928