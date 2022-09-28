蘇貞昌視察桃機 盼做好準備迎接國門開啟新時代

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行政院長蘇貞昌（前右）28日視察桃園機場放寬邊境管制的整備情形，向國門第一線工作人員致上最高敬意與感謝。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）行政院長蘇貞昌今天前往視察桃機放寬邊境管制的整備情形，除了向所有工作人員表示敬意與感謝，他也拜託、要求所有同仁，這次要做得更好，維持最好的成果迎接新時代。

蘇貞昌上午前往視察桃機放寬邊境管制3+4、0+7整備情形，並實際視察審單、通關、防疫計程車等作業，他在聽取簡報後致詞表示，他在2019年1月14日擔任行政院長，上任第一天就為了防止非洲豬瘟到桃機，後來又因為疫情多次來關切，在國門開放前一刻再度前來，向國門第一線工作人員致上最高敬意與感謝。

蘇貞昌指出，聽完報告後很放心也感謝大家的準備，行政團隊之所以強，就在於團隊隨時彼此替補、靈活機動。對行政團隊來說「沒有功勞也有苦勞」並不存在，行政團隊只有成敗。

蘇貞昌說，旅客搭機回台，班機狀況如何、旅客人數與機組員狀況、抵達時間等都可預判，若有延誤等突發狀況，也已有經驗處理，相關狀況都要做好。

他指出，這次的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，旅客因為搭飛機不敢上廁所，心情已經不好，人疲累耐性也有限，又因語言、規定不同，情緒可能會發洩在第一線人員身上，工作人員在第一線冒著危險，面對各地回來的旅客，拜託交通部、指揮中心多多照顧、感謝他們。

蘇貞昌表示，上次來看非洲豬瘟時就要求相關宣導要一目了然，也要兼顧各種語言文字，這次規劃要發放4劑快篩是國外沒有的措施，有QR code、諮詢人員服務當然很好，但最好可以有袋子，上頭也貼有不同語言的紙條可更加便捷，要以入境民眾的立場來思考，如何減少困擾且通關順暢。

蘇貞昌也感謝這一路走來配合、幫忙的人，除了第一線同仁，包括防疫計程車、防疫旅館，外包的清潔人員等，謝謝他們在最困難時協助，現在走過困難應該要好好感謝，讓他們可以順利地換到另一階段，也希望他們未來更順利更賺錢。

蘇貞昌指出，2年多來國內經濟受疫情影響，現在各國都在搶觀光客，開放後希望交通部長王國材要用盡方法讓各國的報復性旅遊都到台灣，過去防疫真的做得很好，現在也希望國門開啟後，大家都到最安全的台灣，來看台灣的美好，讓桃機風光再現。（編輯：郭諭儒）1110928

行政院長蘇貞昌（前左）28日視察桃園機場放寬邊境管制整備情形表示，過去台灣防疫真的做得很好，現在也希望國門開啟後，大家都能到最安全的台灣，來看台灣的美好，讓桃機風光再現。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月28日

行政院長蘇貞昌（前左3）28日視察桃園機場放寬邊境管制整備情形表示，這次規劃要發放4劑快篩是國外沒有的措施，快篩最好有袋子，上頭貼上不同語言的紙條也可更加便捷，要以入境民眾的立場來思考如何減少困擾且通關順暢。前左2為交通部長王國材。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月28日