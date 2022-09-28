華航皮卡丘彩繪機亮相 11隻寶可夢陪伴飛行

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中華航空「皮卡丘彩繪機 CI」28日正式亮相，這是台灣首架寶可夢彩繪機，搭機旅客除有專屬登機證及行李名牌，客艙內也隨處可見皮卡丘的可愛身影，影視系統還精選10部寶可夢卡通動畫，讓旅客時時刻刻都有被寶可夢包圍的幸福感。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年9月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）中華航空「皮卡丘彩繪機 CI」今天正式亮相，這是台灣首架寶可夢彩繪機，歷時21天完成全機彩繪，並推出專屬機上用品，10月2日首航台北松山-東京羽田，讓旅客跟著寶可夢旅行。

華航表示，「皮卡丘彩繪機 CI」噴漆工序使用多達36種漆料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空。另外也合作開發專屬獨一無二的寶可夢商品。

華航指出，彩繪機上有11隻寶可夢位於機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等，另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋等待旅客去發現。

搭乘「皮卡丘彩繪機 CI」的旅客，除了有專屬登機證及行李名牌，客艙內的枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，隨處可見皮卡丘可愛的身影，空服員也將身著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統還有精選 10 部寶可夢卡通動畫，讓旅客時時刻刻都有被寶可夢包圍的幸福感。

日本寶可夢公司董事福永晋致詞表示，在疫情仍嚴峻的現在，希望讓大家於再次自由來往世界各地時，「飛翔皮卡丘計畫」能為乘客加油打氣並重拾旅遊的樂趣，雙方經過多次討論，由華航工程師和技術委員與日方遠距合作，攜手推出「皮卡丘彩繪機 CI」，他也將搭乘這班飛機回日本。

華航總經理高星潢接受媒體聯訪表示，從計畫、設計、構圖，到最後能夠看到實體呈現在所有國人的眼前，不只是華航覺得興奮，相信全台的民眾或將來搭乘這架飛機的人都一樣有無比興奮的心情。

對於記者詢問，如何看待政府解封。高星潢說，政府宣布開放後，第一波進入的通常會稍微少一點，因為國外旅遊需要較長時間準備，目前11月、12月份訂位已爆量，10月反11月初也有顯著的增加，目前每天的量都在增加。隨著檢疫規定慢慢放鬆，公司對客運業務抱著很大的希望。

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高星潢指出，油價居高不下造成票價無法一下子就回復正常，另外還有全世界通貨膨脹，公司預計在解封後、客運慢慢恢復的情況下，會有一段時間是票價稍微高一點的時候，但慢慢的市場機制就會讓票價回復到正常。

高星潢說，公司持續看旺客貨運，貨運雖然有些運價有往下掉的情況，但事實上仍比過去樂觀，而客運隨著疫情解封，也令人保持高度的興趣。公司也公布新開菲律賓宿霧及越南峴港2有著非常漂亮風景的航點，相信能讓國人在兩年多的疫情後，在心情上獲得適度的放鬆。（編輯：張銘坤）1110928