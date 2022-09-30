廢棄蚵殼變貝殼磚 北科大獲C2C循環經濟標章

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國立台北科技大學跨學院團隊合作研發世界唯一貝殼磚，近日獲得國際知名循環經濟標章C2C（Cradle to Cradle）認證。左起建築系副教授邵文政、資源工程研究所特聘教授鄭大偉、助理教授李韋皞。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年9月30日

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（中央社記者陳至中台北30日電）台北科技大學運用澎湖的廢棄蚵殼，設計出「無機聚合高壓貝殼磚」，獲國際知名循環經濟標章C2C（Cradle to Cradle）認證，據稱是全球首例由大學研發並兼具專利的C2C產品。

台北科大今天發布新聞稿，台灣每年有10多萬公噸的廢棄蚵殼，建築系副教授邵文政、資源工程研究所特聘教授鄭大偉及助理教授李韋皞共同研發，將蚵殼粉與煉鋼廠的高爐爐石粉混合，再加入鹼液攪拌，放入模型施加壓力，製成世界唯一的「無機聚合高壓貝殼磚」，並以澎湖縣馬公國中為鋪設示範基地。

研究團隊指出，貝殼磚兼具節水、節電、省碳，相較於市面常見的高壓磚，現階段的製造成本雖稍高，但未來若量產，成本可望大幅縮減。且一般製磚使用的水泥不夠環保，窯燒排碳量、耗電量大，貝殼磚更具減碳效益。

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從2019年提出構想到成功獲得國際認證，歷經長達3年，邵文政先以綠建材標章、德國C2C、創新綠建材等系統評估貝殼磚，結果都通過檢核標準，顯示具備高效能的環保實力，後續也獲得國揚實業贊助C2C的申請認證費用。

研究團隊指出，這是C2C首次接獲學校申請，且貝殼磚是為示範循環經濟而製，與商業活動截然不同，最終能獲得認證相當難得。研究團隊透過新科技賦予廢棄蚵殼新生命，循環再生成為具有利用價值的建材資源，除了落實環境保護、善盡大學社會責任，更是為地球的永續發展盡一份心力。（編輯：管中維）1110930