追日族注意 懸日美景嘉義市連3天登場

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）追日族注意，年度天文盛事「懸日」即將抵嘉，從今天到10月2日將為最佳觀測時間，最佳拍攝時段落在傍晚5時14分到5時41分，嘉義市府預計將吸引眾多攝影高手及天文迷朝聖。

根據中央氣象局的預測，此次懸日最佳觀賞路段與時間是在嘉義市西區民族路（文化路以西），在無雲遮蔽下將可觀看到懸日景象。從今天到10月2日將為最佳觀測時間，最佳拍攝時段落在傍晚5時14分到5時41分。

嘉義市府發布新聞稿指出，嘉義市棋盤式的街道分布和紐約曼哈頓相似，創造了觀測懸日美景的絕佳位置，不過市府提醒民眾在觀測及拍照的同時，要遵守交通規則，儘量站在路廊、天橋，避免為了搶拍懸日而影響交通。

專業攝影師洪年宏分享提供拍攝懸日的訣竅，他表示，拍攝懸日的黃金時間不到20分鐘，因此建議若是持手機進行拍攝，將手機的焦點對在太陽與建築物之間，或是直接對準太陽，並調高亮度，便能有接近「懸日」經典畫面的效果。若是手持單眼長鏡頭相機，透過專業鏡頭壓縮的效果，便可以將太陽拍成一顆大蛋黃，讓人驚豔。

洪年宏提到，懸日光線仍很強，即便只有短短的幾十分鐘，眼睛還是會有不適感，不論是用單眼相機或是用手機拍攝，都要避免對太陽對焦過久，建議仍是要戴上深色的太陽眼鏡，避免直視太陽。

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洪年宏進一步指出，垂楊路天橋、中山路噴水圓環、嘉義市民族路（文化路以西）等處皆為拍攝懸日的最佳地點，很多攝影達人都集中在垂楊路天橋上拍攝，會選擇東西向道路上拍攝，讓太陽可以和街道在同一條線上，便可產生懸日的景致。

嘉義市政府也提醒民眾，懸日雖美，但為了民眾的自身安全及避免影響交通秩序，建議可在路廊或天橋上拍攝，若想進一步了解拍攝懸日的最佳地點及時間，民眾可上中央氣象局懸日預報查詢。（編輯：謝雅竹）1110930