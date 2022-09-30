全台首棟古蹟共存住宅 左營舊城再現風華

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高雄有建商在新建案開挖時發現疑似城牆構件，經確認為左營舊城南門段城牆水關殘蹟，經協商變更設計後，讓古蹟成為戶外景觀設計主軸，也是全台首棟古蹟共存住宅，高雄市副市長史哲（後中右灰外套者）等人30日共同見證保存成果與水關再現。（高雄市文化局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年9月30日

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高市有建商在新建案開挖時發現疑似城牆構件，發掘確認為左營舊城南門段城牆水關殘蹟，經協商變更設計退縮，使古蹟成為戶外景觀設計主軸，也是全台首棟古蹟共存住宅。

上市建商華友聯集團民國107年在高雄左營區啟文路進行新建案開發時，發現疑似城牆石材構件，經高雄市政府文化局專案小組現勘後確認為左營舊城城牆殘蹟，當下協調建商停工，啟動暫定古蹟機制。後續經多次開會協商將建案變更設計退縮，使古蹟成為戶外景觀設計主軸，讓開放空間變大，視野更廣。今年新建案完工後，成為全台第一棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。

副市長史哲今天與當時參與的文化資產審議委員共同見證保存成果與水關再現，他致詞時表示，此案是見城計畫中公私協力最重要典範，也是全台公部門與民間共同保存文化資產首例。在與建商協商過程中可充分感受誠意，因為建案變更設計退縮會減少可販售範圍，退縮4米對開發商來說更是一大損失，感謝華友聯為文資保存付出。

華友聯集團董事長陸炤廷指出，從開工發現殘蹟到完工歷經4年，儘管當時建案「I世界」已進行預售，仍為此重新規劃，逐戶與受影響住戶溝通解除或更換合約，幸在過程能取得住戶諒解。希望集團做法能拋磚引玉，帶領全台建商一起重視文資保存。

文化局指出，市府為串接左營舊城重現舊城榮光，自民國105年起開始推動再造歷史現場-左營見城計畫，陸續修復各段城牆、恢復護城河通水，興建空中馬道串接大小龜山。不過，在見城計畫推動期間，建商華友聯集團卻在啟文路口新建案工地挖掘時，發現疑似城牆石材構件。

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經文化局邀集文資委員組成專案小組現勘後，確認出土物件為鳳山縣舊城築城材料，最後考古發掘發現總長約50公尺長，具有城牆排水功能水關，確認為南門段城牆殘蹟，最後更經高市文資審議委員會審議指定為市定古蹟。

文化局表示，左營舊城為國內目前仍存的清代城池中保存規模最大、最完整者。但這段殘蹟早在日治時期因開拓高楠公路消失，只留存在舊地籍圖上，這次發現可說是為左營舊城拚上一塊重要拼圖。建商保存，以其紋理為主軸進行戶外景觀設計，適度展現水關及城牆殘蹟，是古蹟與社區共融良好示範。（編輯：謝雅竹）1110930