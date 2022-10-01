更多編輯台推薦新聞：
你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看
國際

北溪天然氣管線疑遭人為破壞 外媒分析一次看

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
傳美企避制裁 要求韓國半導體供應排除中國製
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

晴朗炎熱 台北、雲嘉投5縣市高溫上看36度

2022/10/1 08:16（10/1 08:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局發布高溫燈號資訊，1日台北、雲林、嘉義及南投5縣市高溫上看攝氏36度。圖為午後台北華山文創園區內出遊民眾拿著手機取景拍照。（中央社檔案照片）
中央氣象局發布高溫燈號資訊，1日台北、雲林、嘉義及南投5縣市高溫上看攝氏36度。圖為午後台北華山文創園區內出遊民眾拿著手機取景拍照。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天全台天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫燈號資訊，台北、雲林、嘉義及南投5縣市高溫上看攝氏36度。

氣象局預報，今天高溫普遍為33至35度，中午前後南投縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣地區為黃色燈號，氣溫也可能達到36度。

氣象局提醒，白天偏熱且紫外線較強，外出務必要做好防曬並多補充水分，而各地早晚低溫在25、26度左右，感受較舒適，不過日夜溫差較大，早出晚歸應留意溫度變化。

氣象局表示，今天各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，環境偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有些零星降雨的機會，而午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣較少，所以對流發展範圍較小，雨勢也不大。

氣象局說，位於日本南方海面的第18號颱風「洛克」，清晨2時位於台北東北東方2190公里之海面上，持續朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。（編輯：李錫璋）1111001

洛克
晴到多雲白天微熱 午後山區局部雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
雙北南投台東9/30防高溫 10/5北部轉涼有雨