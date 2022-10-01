晴朗炎熱 台北、雲嘉投5縣市高溫上看36度

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中央氣象局發布高溫燈號資訊，1日台北、雲林、嘉義及南投5縣市高溫上看攝氏36度。圖為午後台北華山文創園區內出遊民眾拿著手機取景拍照。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）今天全台天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫燈號資訊，台北、雲林、嘉義及南投5縣市高溫上看攝氏36度。

氣象局預報，今天高溫普遍為33至35度，中午前後南投縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣地區為黃色燈號，氣溫也可能達到36度。

氣象局提醒，白天偏熱且紫外線較強，外出務必要做好防曬並多補充水分，而各地早晚低溫在25、26度左右，感受較舒適，不過日夜溫差較大，早出晚歸應留意溫度變化。

氣象局表示，今天各地仍為晴到多雲、穩定的天氣，環境偏東南風，迎風面東南部及恆春半島有些零星降雨的機會，而午後西半部山區有零星短暫陣雨，不過因為水氣較少，所以對流發展範圍較小，雨勢也不大。

氣象局說，位於日本南方海面的第18號颱風「洛克」，清晨2時位於台北東北東方2190公里之海面上，持續朝日本東方海面移動，對台灣沒有影響。（編輯：李錫璋）1111001