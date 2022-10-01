全面照顧準媽媽 高市推孕婦產檢交通乘車券

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）為照顧高雄市的準媽媽，高市社會局宣布，今天起設籍孕婦憑「媽媽手冊」，可直接在50家的產檢醫療院所領產檢交通乘車券，28趟次、每張面額180元，最高5040元乘車券。

社會局婦女及保護服務科表示，孕婦產檢交通補助去年開辦，照顧對象原為低收入及中低受入戶；今年3月起擴大適用對象身心障礙、特殊境遇、新住民和原住。1年多來，市長陳其邁指示逐步擴大照顧對象，今天起全面照顧高雄市所有孕婦。

高雄市籍孕婦、或與設籍高雄市民辦理結婚登記新住民孕婦，都能享有此項便利產檢服務，並與產檢醫療院所合作，憑「媽媽手冊」可在產檢醫院直接領取乘車券。

準媽媽陳小姐到市立聯合醫院產檢，就領取到1本28張的交通乘車券，她開心表示，之前產檢考量胎兒安全，都要家人請假開車接送；若家人時間無法配合，只好自己前往，但騎車、開車，又覺得不是那麼放心方便。

現在市府發放產檢交通乘車券，讓孕婦產檢安排更便利，不用麻煩家人接送，也不用獨自路上奔波。孕期後期行動不方便及身體常會不舒服，可以立刻搭乘計程車去醫院，心理真的踏實很多，而且在醫院就可以領取，真的好方便！

社會局表示，這項10月起全面擴大照顧準媽媽措施，高雄市50家產檢醫療院所都能領取交通乘車券，也可在社會局網站查詢，事先預約和社會局合作的計程車隊，就能安全順利抵達產檢醫療院所。

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另外，體恤育兒家長負擔，高市府推出「加碼準公托育補助」，未滿3歲兒童設籍並在高雄送托準公共托育服務，且父或母一方設籍高雄市，即可領取加碼托育補助。送準公共托嬰中心每名每月加碼補助新台幣2000元、送準公共保母每名每月加碼補助1200元，鼓勵有需要的家長將0-3歲幼兒送托。

領取產檢乘車券，10月1日起可到高市50家產檢醫療院所辦理，立即領取、立即使用，相關資訊可上社會局網站https://socbu.kcg.gov.tw/index.php?prog=2&b_id=3&m_id=13&s_id=20068查閱。（編輯：孫承武）1111001