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10/2本土4萬3241例、62死 確診數連7天高於上週同期

2022/10/2 14:04（10/2 14:51 更新）
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國內2日新增4萬3241例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症154例，其中62人死亡。（指揮中心提供）
國內2日新增4萬3241例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症154例，其中62人死亡。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎台北2日電）COVID-19本土疫情未歇，今天新增個案數較昨天多，也比上週同期增加4000多例，增幅11.5%，連7天高於前一週同期；今天無特殊死亡個案，但新增1名11歲男童MIS-C已好轉出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午說明，今天新增4萬3241例本土個案，較昨天多出201例，增幅0.5%，確診個案新增中重症154例（中症98例、重症56例），其中62人死亡；另境外移入增66例。

莊人祥指出，今天新增1名兒童重症個案，為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），是無慢性病的11歲男童，曾接種過1劑疫苗，7月7日確診，9月22日陸續出現發燒、腹痛、頭痛、咳嗽等症狀。

莊人祥說明，個案9月25日由家人送到急診就醫，檢查有發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑為MIS-C，安排住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，個案病況好轉，已於9月30日出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共235例，31例腦炎、25例肺炎、3例敗血症、11例哮吼、152例MIS-C、2例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及8例到院前死亡；上述個案已有34人死亡，12例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及8例到院前死亡。

據統計，昨天嬰幼兒接種COVID-19疫苗情形，莫德納及輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種3972人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率39.8%、第2劑9.3%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種7516人次。

昨天COVID-19疫苗接種2萬2211人次，截至目前，接種人口涵蓋率第1劑93.7%、第2劑87.8%、追加劑接種率73.3%，第2次追加劑接種率11%，65歲以上接種率38.6%。

根據指揮中心統計，今年1月至10月1日，本土輕症、無症狀個案累計642萬6516例、占99.56%，中症累計1萬6233例、占0.25%，重症累計1萬2108例、占0.19%，其中死亡累計1萬309人。（編輯：張雅淨）1111002

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
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