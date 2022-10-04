世界動物日 浪浪嘟嘟、Oreo與長輩同樂

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄市動保處與仁愛之家攜手舉辦「世界動物日慰勞犬伴長輩慶重陽」活動，除了80位長輩齊聚一堂，現場兩名優秀的慰勞犬嘟嘟、Oreo以及6隻幼犬與長輩互動同樂。

嘟嘟、Oreo一出場成了活動中最吸睛主角，動保處人員準備互小遊戲戲，讓長輩與慰勞犬彼此認識，只見Oreo在長輩們的腳邊穩定伴腳而行，簡單幾個指令讓Oreo坐下、趴下；嘟嘟更是不折不扣的吃貨，還會接長輩手上的零食。

替牠們梳毛時，也表現得乖巧穩定，簡單上手的互動帶給長輩成就感，有著滿滿好奇心的幼犬穿梭在長輩間玩耍，長輩紛紛表示看到活力充沛的小狗們，感覺都年輕了幾十歲；動保處希望透過以「生命陪伴生命」形式，讓人們與動物之間達到紓壓及療癒。

動保處長葉坤松表示，今年收容所從台灣人口結構著手，發現老齡照護需求中，可以讓動物與長輩互相陪伴與守護彼此，因此嘗試培育一群慰勞犬，除了豐富長者們的心靈空間，也發掘浪犬更多潛能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉坤松說，台灣邁入高齡化社會以及許多頂客族浪潮下，相信慰勞犬可以成為他們生活中另個驚喜，在這些互動中也呼應世界動物日「頌揚人類與動物界之間的關係，關懷生命將愛傳遞」宗旨。

動保處為提升流浪動物領養率，已陸續推出「為毛孩找個家」、「毛孩認養3倍券、5倍券」、「寵物公益櫥窗」、「你認養我送禮」、「黑狗計畫」等多元認養方案，經統計自民國110年1月起至今年9月，成功為1027個毛小孩找到幸福家庭。（編輯：孫承武）1111004