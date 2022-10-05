「吳寶春條款」遭指濫用 潘文忠籲大學嚴謹把關

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（中央社記者陳至中台北5日電）許多政治人物論文遭質疑，讓各界對以「吳寶春條款」進入碩博班的資格產生質疑。教育部長潘文忠今天表示，大學招收這類學生須嚴謹把關，後續如有論文寫作，指導教授也要負相對應的責任。

民國102年時，知名的麵包師傅吳寶春因無大學學歷，申請國內EMBA（管理學院碩士在職專班）受阻，引起社會廣泛討論。教育部隨後修正「入學大學同等學力認定標準」，放寬在專業領域具卓越成就者，可經學校審議通過後報考碩博班。

不過近期許多政治人物都陷入論文爭議，「吳寶春條款」也被拿出來討論。教育部近日發函各大學，清查以相關規定進入碩專班的狀況，並呼籲要專業審查，避免浮濫。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會做業務概況報告，會前接受媒體聯訪表示，從102年至今，相關制度已執行一段時間，原先設計就有要求大學嚴格審查適用資格，包括須經外部審查，再由校內招生委員會細部討論。

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潘文忠表示，教育部希望各大學校院在審查時，運作程序必須確實嚴謹。以相關條款入學的學生，後續如果須寫作論文，指導教授也要負起責任，把關論文的品質。

對於前新竹市長林智堅論文被撤銷的爭議，潘文忠今天說，除了台大的學位論文，林智堅也有對中華大學的學位論文部分提出訴願。後續教育部訴願會將檢視校方和訴願人提出的事證，做出客觀、公正的審議。（編輯：陳政偉）1111005