台大校長遴選 學生遴委籲郭大維辭鴻海獨董

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（中央社記者陳至中台北5日電）台大校長遴選委員會最快本月7日票選新任校長，遴委會中的學生代表許冠澤今天呼籲候選人郭大維，應在投票前辭去鴻海精密工業獨立董事等職務，避免與未來的校長職務衝突。

許冠澤是遴委會21席中唯一的學生代表，他今天發出公開信，認為鴻海公司與永齡基金會與台大產學關係密切，過去發生許多捐贈爭議，甚至衍生訴訟。

許冠澤指出，候選人郭大維過去擔任台大代理校長期間，成立「高效能與科學計算技術研究中心」並兼任中心主任，曾接受永齡基金會委託辦理總經費新台幣1200萬元的研究計畫。郭大維於108年1月卸下代理校長職務，同年7月擔任鴻海獨立董事、薪酬委員會、審計委員會等職務。

許冠澤認為台大校長和鴻海獨董是兩個衝突的角色，在雙方的合作案中，郭大維既然參加校長遴選，就應以台大校務發展為首要考量，避免「台大校長為財團服務」的話柄。

中央社記者今天下午電訪台大校長遴委會發言人、理學院長吳俊傑，他表示各候選人在繳交資料時，都有依規定揭露各項兼職工作。目前已召開的遴委會會議，都沒有討論過特定候選人是否該辭去兼職。遴選委員如果有相關議題，可在後續會議中提出討論。

郭大維截至今天下午3時30分，暫未回應是否辭去獨董。

中央社記者查詢「國立台灣大學校長遴選委員會組織及運作辦法」等相關法規，有要求候選人須揭露3年內曾擔任營利事業董事、獨立董事、監察人或其他執行業務之重要職務。也訂有迴避條款，例如遴選委員與候選人擔任同一營利事業董事，就須解除職務。但法規沒有嚴格規定候選人在當選前，就要辭去兼職。（編輯：陳政偉）1111005