iPhone 14 Plus開賣 電信商推舊換新、攜碼折扣搶客

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（中央社記者吳家豪台北7日電）電信業者今天開賣蘋果6.7吋大螢幕手機iPhone 14 Plus，中華電信推出舊機回收折價優惠及抽獎活動；遠傳推出購買空機可享千元配件購物金優惠，老客戶再加碼千元折扣；台灣之星則推出攜碼折扣。

中華電信今天宣布iPhone 14 Plus於全台500間指定服務據點及網路門市同步銷售，申辦精采5G方案月繳1399元、租期36個月，iPhone 14 Plus 256GB優惠價新台幣1萬7800元；搭配指定舊機回收換新再折2000元，VIP購機優惠最高再折5000元等。

中華電信舉辦「iPhone 14全系列新機百萬好禮寵果粉」5階段抽獎活動，凡於今年11月30日前搭配精采5G月繳1399元以上資費，購買iPhone 14全機型皆可參加；第一階段獎項已於9月30日抽出，有12位幸運客戶再抽中1部新機、手錶或Hami Point點數1萬3990點等獎項。

遠傳電信推出iPhone 14 Plus購機多元優惠方案，包含舊換新最高現折3萬1000元，購買iPhone 14或14 Plus空機也享千元配件購物金優惠，老客戶再加碼千元折扣，相當於現賺2000元。搭配遠傳5G方案，還加送最高3個月friDay影音月租優惠。

台灣之星公布iPhone 14 Plus開賣資費與優惠內容，凡至台灣之星全台實體門市辦門號搭iPhone 14系列機款，月租最低599元起，即可享5G飆速上網服務、語音網內互打免費等優惠；若攜碼申辦並搭配指定資費方案，iPhone 14系列手機專案價最高可再折2000元。

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台灣之星發布新聞稿說明，9月16日全新iPhone 14、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max正式開賣，帶動銷售熱潮；今年新增的iPhone 14 Plus雖較晚登場，但符合時下消費者對大螢幕的偏好，讓許多果粉相當期待，預期會再引發一波強勁的換機潮。

台灣之星分析實際訂單資料，iPhone 14系列9月開賣至今，整體申辦量相較上一代iPhone 13系列高出近3成；其中，自其他電信業者攜碼至台灣之星的用戶占8成，顯見攜碼申辦手機多折2000元的優惠，受到消費者青睞。資費方面，消費者選擇月租999元方案占大宗。（編輯：楊凱翔）1111007