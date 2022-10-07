水保局公開徵求學研創新提案 每案最高100萬元

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）水保局今天表示，即日起到11月14日下午1時30分前，受理112年度創新研究計畫公開徵求送件，對象為學研機構，徵求項目有新興科技應用等6大領域，每案預算最高新台幣100萬元。

農委會水土保持局今天發布新聞指出，為加強水土保持及農村再生試驗研究與創新研發，水保局辦理112年度創新研究計畫，計畫徵求項目包括「前瞻策略與管理、工程技術發展、軟體防災與警戒監測、基礎試驗研究、新興科技應用、農村再生」等6大領域。

水保局告訴中央社記者，各大領域都已設定數項相關議題，以「新興科技應用」為例，就包含「集水區不安定土砂區域判釋及量化評估方法研究 」、「AI應用於高精度地形圖之地表特徵自動判釋研究 」、「應用雷達衛星影像建立山區河道數值地形相關研究 」、「水砂及邊坡災害分析開源數值模式導入及研究 」等。

近年氣候變遷相關議題，也出現在幾大領域中，例如前「瞻策略與管理」領域的議題就出現「因應極端氣候探討山坡地劃定基準之研究 」，「農村再生」領域也有推進淨零排放的「農漁村綠能推動之研究 」議題。

水保局說明，相關研究成果會在官網公布，也會在內部定期舉辦專題討論、交流，研議運用到實務上。

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關於補助對象，水保局公布，包含大專院校、公立研究機關（構）、經政府核准立案可從事科學技術研究發展的財團法人或非營利性社團法人或其他人民團體，每案計畫預算編列最高100萬元。

關於申請方式，水保局說，上述截止時間前，至水保局「補助計畫管理作業系統 https://project.swcb.gov.tw/」，依序進入「系統選單」、「計畫研提」、「創新研究計畫」，進行研提計畫書。（編輯：陳政偉）1111007