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國慶連假首日 蘇花改南下路段清晨起湧車潮

2022/10/8 09:38（10/8 10:16 更新）
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國慶連假首日，蘇花公路改善路段8日清晨起就湧現南下車潮，警方已於沿線重要路段加強疏導，管制交通。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
國慶連假首日，蘇花公路改善路段8日清晨起就湧現南下車潮，警方已於沿線重要路段加強疏導，管制交通。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年10月8日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣8日電）警方表示，國慶連假首日，蘇花公路改善路段今天清晨6時起就湧現南下車潮，已加派警力及義交人員於蘇花改沿線重要路段加強疏導，管制交通。

宜蘭縣政府警察局蘇澳分局指出，蘇花改蘇澳端南下車潮自清晨6時起開始車多，車流一度回堵約2.5公里。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花改南下車多情況預估中午後會紓解，由宜蘭蘇澳開車到花蓮崇德約需2小時。

工程處表示，國慶連假後段（9日至10日），蘇花路廊（蘇花改與舊蘇花公路）以北返車流為主。預估10日將出現北上車流高峰，車潮將自當天上午9時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至當天晚間7時後緩解。

工程處提醒，計劃在國慶連假前往花東旅遊的民眾，請適時彈性調整行程，避開壅塞，或搭乘大眾運輸。（編輯：李錫璋）1111008

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