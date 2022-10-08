台灣女孩日邁入第10年 系列活動開跑

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（中央社記者賴于榛台北8日電）台灣女孩日邁入第10年，行政院性別平等處表示，文化部所屬的國立台東生活美學館將展出女性藝術家孫傳莉創作作品，教育部也將辦理女性影展特映會，另外全台也有19縣市舉辦踩街、棒球營等系列活動。

性平處今天發布新聞稿指出，為響應聯合國指定10月11日為「國際女孩日」，倡議各國支持女孩平等享有教育及人身安全等權利，讓女孩獲得應有的人權與照顧，台灣也將同日訂為「台灣女孩日」，今年邁入第10年。

性平處說，為積極提升台灣女孩權益，行政院2013年3月函頒「提升女孩權益行動方案」，要求相關機關積極落實各項促進女孩權益工作，今年辦理重點包含教育部設置獎學金，鼓勵女學生修讀理工、科技及交通等非傳統學科，以及舉辦女學生領導力培訓活動，促進潛能發展並破除性別框架。

在人身安全面向，性平處說，衛福部增進在地社區「暴力零容忍」防暴意識、法務部加強辦理「跟蹤騷擾防制法」相關性平法規的教育訓練，提升檢察官偵辦婦幼案件的專業能力與性別平等觀念。

在媒體與傳統禮俗面向，性平處指出，文化部蒐集性別議題的媒體識讀案例或教案，透過民間團體推廣青年學子建立媒體識讀能力，改善傳統禮俗及媒體對於女孩的歧視。

至於台灣女孩日系列活動，性平處說，中央部分，文化部所屬的國立台東生活美學館，展出傑出女性藝術家孫傳莉創作的系列作品「上媠的查某囝仔」，傳達性別平權的觀念、國立台灣交響樂團舉辦「女孩藝起來」聽音樂；教育部辦理女性影展特映會。

另外，衛福部將於台灣女孩日當天，邀請活動代言人及兒少代表對談情感教育及女孩權益議題。

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性平處也說，全台19縣市的地方政府積極響應並舉辦各項精彩活動，包含採訪女孩紀錄片、職場體驗、女孩培力策展，舉辦女孩日主題相關活動、路跑活動、踩街活動、棒球營、市集活動、性別電影院、工作坊等。

根據性平處整理的地方政府辦理台灣女孩日活動摘要表，台北市政府10月15日將舉辦「STEM For Girls」霓虹燈管創客體驗、台南市政府10月11日則有性別電影院系列電影、高雄市政府10月12日則會舉行永續妳的青春世代「女孩樣」線上直播講座。（編輯：郭無患）1111008