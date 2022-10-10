小琉球潛水8米深遇綠鬣蜥 學者：雨後被沖到海裡

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屏東縣小琉球9日有潛水教練下水時，發現1公尺長綠鬣蜥在8公尺深海底游泳，還差點撞上綠蠵龜。學者表示，研判牠是雨後被沖到海裡，游泳是生物本能。（太平洋潛水提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣小琉球昨天有潛水教練下水時，在8米深海底發現1公尺長的綠鬣蜥，嚇壞潛友。學者今天表示，研判牠是雨後被沖到海裡，游泳是生物本能，不用驚嚇。

有網友將1段32秒長的影片公布網站，片中只見綠鬣蜥在海底游泳，還差點撞上綠蠵龜。潛友好奇，「居然能夠憋氣游泳」。

目擊的覃姓潛水教練今天告訴中央社記者，昨天下午1時許，帶著潛伴至小琉球水泥廠潛點船潛，當下就發現有隻長約1公尺的綠鬣蜥從海面靠近，企圖爬上船，有人見狀就將牠撥下水；未料一切就緒，才剛下水就再次見到綠鬣蜥，當下覺得相當驚訝，不久後就游離視線範圍。

屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜表示，研判是雨後綠鬣蜥被沖到海裡，游泳行為是生物本能，不用驚嚇，也可能游超過半小時，不過也相對擔心，綠鬣蜥會透過海陸擴散。

陳添喜指出，綠鬣蜥沒有排鹽系統，海裡的鹽分太高，因此不會在海中覓食，以吃陸地食物為主。

屏東縣政府農業處表示，去年轄區捕捉綠鬣蜥1萬9733隻，今年統計至10月7日已捕捉9205隻，其中小琉球占4隻。綠鬣蜥以植物嫩葉為主食，目前尚無接獲有對當地生態造成影響通報。（編輯：戴光育）1111010