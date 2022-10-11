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邊境將開年輕人欲出國 次世代疫苗首日接種踴躍

2022/10/11 16:53
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（中央社記者陳婕翎台北11日電）公費流感疫苗已開打，今年長者接種意願比去年更高；莫德納次世代雙價疫苗今天起擴大開放18至49歲民眾施打，基層診所開打首日接種踴躍，不少年輕人因想出國，所以想接種獲得保護力。

據衛福部疾病管制署提供資料，自10月1日至10月10日公費流感疫苗開打10天，累計接種135萬1239人次，去年同期94萬3088人次，比較65歲以上民眾的接種率，今年為20.9%，較去年同期9.8%，接種率明顯更好。

今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人，自11月1日開打。

另外，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，基層醫療協會理事長、開業小兒科診所醫師林應然今天下午接受媒體聯訪時表示，在還沒開放18至49歲民眾接種COVID-19次世代疫苗前，國內疫苗已經打到極限，上週平均每天都只20至30個人施打次世代疫苗。

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莫德納次世代雙價疫苗今天起開放18至49歲民眾施打，再加上邊境即將開放，「0+7」新制將上路，想出國的民眾希望透過接種疫苗獲得保護力。林應然說，今天將近100多名18歲以上民眾預約施打次世代疫苗，其中9成多都有如期到診所施打，今天光是上午就接種102人。

面對次世代疫苗接種意願明顯反轉，林應然表示，本來就有不少18歲以上民眾早就到了該打第4劑的時間，過去年輕人並不熱衷打疫苗，隨著國門即將開啟，確實發現還有不少很想出國的年輕人也前來施打，想趁假期海外旅遊前接種疫苗，獲得保護力。（編輯：陳政偉）1111011

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