保留花青素 高雄區農改場開發原生小黑豆新加工術

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）高雄區農改場今天表示，國產原生小黑豆富含蛋白質、花青素、異黃酮、維生素B群等營養，經費時2年，成功開發出不讓花青素流失及有苦味的新加工技術，即日起開放業者洽談技轉。

行政院農業委員會高雄區農業改良場今天發布新聞指出，小黑豆為顆粒較小的黑色種皮大豆，依據子葉的顏色可分成青仁黑豆及黃仁黑豆，台灣原生小黑豆屬黃仁黑豆，主產地在屏東恆春及滿州等地，且滿洲產地的小黑豆經鑑定後發現營養價值高。

高雄區農改場並說，鑑定顯示的營養成分包含13種花青素、13種皂苷及20餘種異黃酮，其中所含異黃酮量也比進口高出許多，還有種皮花青素含量更高達每百公克720毫克；為了避免加工過程流失花青素，並克服會有苦味等問題，高雄區農改場投入加工技術的研發。

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高雄區農改場助理研究員陳正敏說，她研發完成的加工技術，已能保留小黑豆的營養與風味，產出黑金色彩、口感香酥脆的小黑豆養生食品，雖然不便公開技術原理，但是她可以分享的是關鍵在於溫控，研發期間約費時1年多、2年。

她進一步指出，台灣原生小黑豆顆粒比較小，花青素含量又比較高，所以會有苦味，此新加工技術則保留花青素，又不增加苦味，其實也能用在其他黑豆的加工上，但因品種不同，實際操作須再測試、微調；總之，此新加工技術可符合商業簡捷操作、量產的需求，製作沖泡飲用、獨享包零食等產品皆宜，開放業者洽詢技術移轉。（編輯：陳政偉）1111011