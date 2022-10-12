入境0+7新制恐確診增？ 指揮中心：藥物充足免憂

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北12日電）入境0+7新制將上路，外界擔憂本土確診數恐上升，口服抗病毒藥物議題受關注。指揮中心今天說，台灣開藥條件相對其他國家寬鬆，儲備量預計可用到年底，不用擔心短缺。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍在高原期，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天本土個案新增5萬2338例，跟上週同天比較減少2536人、降幅約4.6%，最近連3天下降是好徵兆。

有媒體報導，韓國開放12歲以上適用口服抗病毒藥物輝瑞「倍拉維」，認為台灣用藥條件過於嚴格。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，國內目前也是12歲以上可開立倍拉維，其中12歲到64歲需同時具備慢性病等重症高風險因子，而65歲以上長者不須其他慢性病條件，相較其他國家，台灣條件相對寬鬆；紐西蘭需要有3個或以上高風險因子才能開立，澳洲要有2個或以上，新加坡年齡限制則是18歲以上。

據指揮中心統計，昨天共開1萬709人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共8254人份、默沙東「莫納皮拉韋」2455人份，今年以來累計開立約74萬8283人，包括共61萬8094人倍拉維及13萬189人份莫納皮拉韋。

羅一鈞指出，受雙十連假後上傳跟回補影響，昨天口服抗病毒藥物的單日領用量創8月中以來新高，共1萬709人份，其中輝瑞「倍拉維」占8254人，目前儲備都充足，大家不用擔心短缺。

莊人祥補充說明，最近增購買了40萬人份，預計可以用到年底沒問題；10月11日剛到貨1.9萬人份，這週陸續到貨11萬人份。

此外，莫德納次世代雙價疫苗昨天起擴大開放18至49歲民眾施打，單日接種數約6.8萬劑創新高。莊人祥表示，現在台灣仍有250萬劑，有需要隨時都可以拿出來打。（編輯：張芷瑄）1111012