李遠哲再評2050年難淨零碳排 需求與消費應減少

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（中央社記者張雄風台北12日電）前中央研究院院長李遠哲今天接受媒體專訪時重申，如果要2050淨零，2030年就應該減半，目前作法是做不到的；應減少消費、消耗需求，但現在政治人物在談的仍是經濟發展、GDP增加。

李遠哲9月28日出席國立台灣歷史博物館舉辦「敢與別人不一樣－台灣科學家的人文關懷特展」活動時曾提到「2050年零排碳是不可能的 」；他今天接受震傳媒黃光芹「新聞不芹菜」網路直播節目專訪，主持人黃光芹對此再度詢問李遠哲的看法。

李遠哲說，現在的政治人物都承諾會過得更好，但消耗需求增加、GDP（國內生產毛額）增加，也造成溫室氣體增加、地表溫度上升，這就是往不對的方向走，大部分在談的都還是經濟發展；如果要2050淨零，2030年就應該減半，目前的作法是做不到的。

李遠哲直言，現在起應該要省吃儉用、減少消費；「我們的社會並不是立足在經濟、環境、政治的三角上，反而應該是整體都包含在環境之下」；一直只談GDP增加多少，但需求、消費應該減少卻沒有人能真正講出來。

黃光芹也提問關於台灣是否應重啟核電。李遠哲說，再度擁抱核能，若沒經過技術改善，表示人類是失敗的；核能的問題是，現在用了，卻把問題留給下一代。

李遠哲進一步表示，現在關於原子能的利用都是從軍事的觀點去看，而不是從能源觀點；如果原子能發電的原理能改變，當然會是可行的方向，從科學來看是有可能的，但不敢說什麼時候。

黃光芹最後則請李遠哲留下「給台灣下一代的一封信」。李遠哲提到，整個世界發展的走向是不好的，所以大家要醒過來，尤其是想做政治家的人，要知道世界的轉變，要怎麼做才能達到理想。

李遠哲語重心長表示，現在是不好、往壞的方向走，還幻想要給年輕一代更好的世界，這是騙人的；也呼籲年輕人要醒過來，掌握自己的未來。

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對於國內疫情持續，李遠哲認為台灣防疫不錯，但在入境隔離的部分規定讓他覺得「沒有道理」。他以自身為例，表示之前出國回台時就經歷過「7+7」，後來也有過「3+4」等隔離措施，同樣也是與太太自美國返台、搭同班飛機，最後也被要求與太太分開住。

李遠哲提到，後來官方解釋，如果其中一人是需要他人協助才能生活，就可以一起隔離；他說「結果我就說，我需要太太幫忙才能生活」，最後才能同住一間。（編輯：陳政偉）1111012