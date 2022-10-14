職訓場所學員自主防疫期 2日內快篩陰可上課

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北14日電）邁向防疫正常生活，勞動部勞動力發展署配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，今天宣布職業訓練場所相關工作人員及參訓學員在自主防疫期間，如無症狀且2日內快篩陰性可到班上課。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿指出，職業訓練場所相關工作人員及參訓學員因同住家人確診或同寢室室友確診，依現行指揮中心防疫政策須採行居家隔離、自主防疫措施。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，發展署表示，配合疫情指揮中心防疫政策以及參考教育部6日發布的校園防疫新措施，今天已經修正發布「職業訓練因應COVID-19防疫管理指引」，職訓場所相關工作人員及參訓學員在自主防疫期間，如無症狀且有2日內快篩陰性結果都可到班上課、上班， 刪除自主防疫期間不可上實體課程規定。

此外，發展署表示，也配合放寬部分防疫措施，包括取消訓練單位發生人員確診時得停課1至3日規定，工作人員已完整接種COVID-19疫苗追加劑，或是曾確診首次服務不須提供快篩陰性證明及取消座位表等，讓職業訓練在疫情持平穩定的情況下，逐步回歸原有運作模式。（編輯：張芷瑄）1111014