台灣虎航大砍年底前航班 陳漢銘將赴日本協調

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（中央社記者余曉涵台北14日電）日本及台灣陸續開放國境，台灣虎航推出促銷活動，但近期因日本機場人力不足等因素，大砍年底前航班。對此台灣虎航董事長陳漢銘16日將親赴日本拜訪各重要單位，期待能讓影響降至最低。

台灣昨天起開放國境，日本也在11日開放自由行，相中疫後旅遊商機，台灣虎航日前也推出好幾波促銷活動，讓民眾搶購機票。

不料因為日本當地機場人力不足等因素，台灣虎航近期宣布大砍年底前航班，包含飛成田、那霸、新千歲、岡山、茨城、名古屋、福岡等航班都在調整行列，尤其是日本二線機場幾乎在年底前全部航班都取消，讓消費者抱怨連連，灌爆台灣虎航臉書。

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對此，台灣虎航表示，日方通知減班並非只針對台灣虎航，各航空都面臨這樣的問題，但因考量陸續接到各場站表示有人力調度、派遣等問題，雖經協調後，台灣虎航航班仍有部分受影響，為確保旅客及公司權益，董事長陳漢銘將在16日親赴日本拜訪各重要單位，期待能讓影響降至最低。

台灣虎航表示，針對目前受影響的旅客，台灣虎航也釋出善意，提供優於運輸條款的改票方案外，也讓旅客能感受到台灣虎航的誠意。（編輯：陳政偉）1111014