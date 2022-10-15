中研院醫療史研討會 中醫團體首次加入合辦

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（中央社記者余曉涵台北15日電）中央研究院與中醫團體共同以「世變中的醫療史與疾病史」為主軸舉辦研討會，這也是中醫團體首次進入中央研究院的殿堂，一起合辦醫療史的會議。

中央研究院及中國醫藥研究發展基金會、台灣中醫臨床醫學會、中央大學歷史研究所等單位於14日到15日舉辦「世變中的醫療史與疾病史：近世傳統醫藥的知識、文獻與制度暨臺灣中醫藥通史編纂」2022國際學術研討會。

台灣中醫臨床醫學會發布新聞稿表示，2天會議共有台灣、日本、美國、韓國等地的專家學者發表4場專題演講，並有5大發表主題，範圍涵蓋：近代的食物與藥物，中西醫教會視野下的疾病史，醫療史的跨領域書寫，傳播、報刊與醫藥知識，醫學典籍與知識流動。

台灣中醫臨床醫學會說，這次學術研討會是台灣中醫團體首次進入中研院，一起合辦醫療史的會議，可謂意義重大。

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台灣中醫臨床醫學會表示，這次會議的主辦方「中國醫藥研究發展基金會」，現任董事長林昭庚是今年度的新科中研院院士，也是台灣中醫界首名院士，也是國內少數學、碩、博皆在台灣本土完成訓練的醫師院士，由為大會主題演講、並全力贊助這場會議，更顯得這場會議的重要性與獨特性。

台灣中醫臨床醫學會指出，中醫是醫師法認可的專業人員，但過去一直未被政府重視，在這次疫情期間，情況有了很大的改變，讓國人注意到中醫藥的價值，未來這些都是台灣醫療史上重要的紀錄。（編輯：陳政偉）1111015