燃油汽車換購電動車可獲碳權 最快112年可交易

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（中央社記者張雄風台北17日電）老舊機車換購電動機車產生的碳權憑證，已在竹科交易，環保署今天表示，淘汰燃油汽車換購電動車或油電混合車，最快明年也能發放碳權憑證並有交易平台，但減碳效益及合理交易金額，仍在估算中。

行政院環境保護署今年推出碳權憑證，民眾淘汰老舊機車且換購電動機車，可至平台交易，除了環保署基本收購價新台幣1000元外，目前已有新竹科學園區管理局、新竹縣環保局今年就分別提出1500元、2000元的憑證收購價。

不過，目前碳權憑證僅限民國96年6月30日以前出廠的燃油機車，才能換購電動機車並獲憑證。環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀告訴中央社記者，正在計算淘汰燃油汽車換購電動汽車或油電混合車時，能達到多少的減碳效益，希望明年能讓民眾取得碳權憑證並交易。

蔡玲儀進一步說明，當初在計算燃油機車換購電動機車時，是以平均一輛車7年來估算，約可減少2.3公噸的二氧化碳當量；至於燃油汽車應訂的平均年限、換成電動車或油電混合車之後，分別能達到的減碳效益仍在估算中，最快今年底能對外公布，正式實施可能要等明年。

蔡玲儀指出，由於環保署空保處有訂定淘汰96年前的老舊機車可得2000元補助，但並沒有任何關於老舊汽車的規範，因此目前也正在估算合理的憑證購買金額。

另外，蔡玲儀提到，同時評估放寬燃油機車交易出廠年限，也還在進行計算，可能與燃油汽車換購制度同步於明年實施。

根據環保署統計，碳權憑證交易平台上線後，截至今年9月底，全國完成8460件媒合收購案。蔡玲儀說，目標是希望今年底能達2萬件；盼透過增加有減碳效益的車輛汰換，能讓更多有意願減碳的廠商加入平台。（編輯：陳清芳）1111017