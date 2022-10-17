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旅遊業促銷日本包機 東京5天1夜住宿萬元有找

2022/10/17 17:15（10/17 18:06 更新）
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ITF台北國旅展11月初將登場，旅遊業在旅展前紛紛促銷，有業者推出日本自由行包機，東京5日+1晚住宿未稅新台幣8888元起。（易飛網提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
ITF台北國旅展11月初將登場，旅遊業在旅展前紛紛促銷，有業者推出日本自由行包機，東京5日+1晚住宿未稅新台幣8888元起。（易飛網提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年10月17日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）ITF台北國旅展11月初將登場，旅遊業在旅展前紛紛促銷，有業者推出日本自由行包機，東京5天遊加1夜住宿，未稅新台幣近9000元，另3夜，旅客可隨喜好自由訂房。

旅遊電商易飛網今天宣布推出「ITF線上旅展」，首波限時搶購活動「One night in 日本」將於明天開跑，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷。

這項促銷，包括，東京5日+1晚住宿，未稅8888元起，也就是東京5天自由行產品只含1夜住宿，3夜由旅客依自己喜好訂房；另還有沖繩4日+1晚，未稅5888元起。

易飛網說，這次自由行促銷價，一律含機上餐及20公斤託運行李，首發航班將於11月1日啟航，至11月30日止天天出發，限量搶購各只有100名，明天上午10時18分於易飛網官網One night in 日本活動頁面開放搶購。

針對最近不少台灣飛日本航班，因日本機場人力不足而取消，易飛網說，若發生不可抗力因素而取消航班，會免費退費或協助更改航班。（編輯：方沛清）1111017

易飛網
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