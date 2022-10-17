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提高急重症病患救治台 南緊急醫療儀表板啟用

2022/10/17 17:36
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（中央社記者楊思瑞台南17日電）結合衛生局、消防局、南市13家急救責任醫院，合作建置緊急醫療救護資源平台的「緊急醫療資訊儀表板」今天啟用。透過視覺化清楚有效率進行醫療資源調度，提高傷病患存活率。

台南市政府新聞稿表示，緊急醫療資訊儀表板採視覺化管理系統，即時自動化串接消防局到院前四大常見急重症病患（OHCA、TRAUMA、STEMI、STROKE）救護資料與南市急救責任醫院照護資源，清楚有效率進行醫療資源調度；未來能更進一步掌握急重症與重大災難事件病患醫療處置效能，達到「安全守護，失能減半」目標。

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台南市長黃偉哲與衛生局長許以霖、消防局長李明峯出席啟用典禮。黃偉哲期許系統啟用讓急救病患得到最即時、最適合醫療協助。緊急醫療資訊儀表板以統一資料格式呈現現況，13家急救責任醫院每天定時將醫療資訊上傳透明平台上，讓第一線消防急救人員，或醫院診所急救人員不用一間一間的詢問，縮短急重症病患院際轉院時間，增加傷病患存活率，減輕病患失能可能。

台南市13家急救責任醫院，包括成大醫院、永康奇美醫院、台南市立安南醫院、台南市立醫院、柳營奇美醫院、佳里奇美醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院、高雄榮民總醫院台南分院、郭綜合醫院，以及衛生福利部所屬的台南醫院、台南新化分院、新營醫院。（編輯：孫承武）1111017

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