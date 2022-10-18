國家產學大師獎 首度出現人文領域獲獎者

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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部今天公布111年度國家產學大師獎得主，台北科技大學教授胡石政、雲林科技大學教授邱上嘉獲得殊榮。其中邱上嘉是此獎項首度出現的「人文、設計、藝術領域」獲獎人。

過去政府有獎勵教學、研究卓越的獎項，卻沒有獎勵推動產學合作的優秀教職員。教育部於民國107年開始推動「國家產學大師獎」，針對於專業實務應用研發、產業、培育國家技職人才有重要影響力的技職校院專任教師，表彰他們的貢獻。

今年度的國家產學大師獎，由產官學界組成評選小組，分成5個領域，嚴格審視被推薦人的產學合作計畫、專利、技術移轉等研究或研發成果，以及實務應用成果對產業貢獻及產值提升等績效，並著重對技職人才培育的投入，共選出2名得主。

邱上嘉是「人文、設計、藝術領域」5年來首次選出的得主，他長年投入傳統建築設計、古蹟保存與維護研究，致力「傳統匠師」人才復育工作，培育出許多修復師傅，以及眾多種子教師，共同保存文化資產。參與文化部、教育部相關產學合作計畫金額逾新台幣1億2000萬，帶動教育部門在技職體系中建立理論與實務的銜接。

邱上嘉的一大貢獻是制訂「傳統技術修復工匠職能基準」，建立小木作技術工匠、大木作技術工匠、大木作技術與管理工匠等3級至5級職能基準，並經勞動部審查通過後正式公告，完成傳統建築工匠技術的國家級規範，讓台灣的文化資產保存人才養成更「制度化」。

另一名得主胡石政長期投入「潔淨室與高科技廠房設施」，研究涵蓋自動化運輸設備的污染控制及潔淨室和廠房設施設計，與廠商共同開發高科技廠潔淨室技術運作機制超過20年，近6年與30家廠商建立產學合作技術聯盟，獲國內外44項專利。

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胡石政近年聚焦「高階半導體製造微染控制解決方案」，優化半導體製程設備，技術獨步國內外。他推展的晶圓製程進程，已是高階半導體廠標準。胡石政於10年間執行產學合作案138件，經費合計逾1億元；任教23年期間，系統化培育國內高科技廠房設施技術專業人才，指導碩士生112人、博士生8名，並已超過10年開設「潔淨室技術短期訓練課程」。

教育部指出，國家產學大師獎成立迄今已邁入第5年，期許技專教院教師持續從事產學合作，並傳承專業技術，培育專業人才，也鼓勵全國各校邀請獲獎人分享心路歷程及交流產學合作經驗，發揮技職教育對產業的影響力，深化務實致用的價值。（編輯：陳政偉）1111018