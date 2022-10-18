全國民宿聯合會移師金門 盼共創產業高峰

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2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會，18日在金門台開風獅爺購物中心開幕，金門縣政府表示，2022年對於金門及全國民宿都別具意義，期盼民宿產業在經歷疫情過後、國門開啟之時，能夠破繭而出，迎向另一高峰。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年10月18日

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）2022亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會，今天在金門台開風獅爺購物中心開幕；縣府表示，2022年對金門和全國民宿都別具意義，盼產業在國門開啟之際，破繭而出，迎向另一高峰。

金門縣政府發布新聞稿表示，這項全國民宿界年度盛會，今年度在交通部觀光局及金門縣政府支持下，移師金門，活動主會場在台開風獅爺購物中心舉辦，共有來自產官學界，包括超過600名各縣市民宿及觀光相關產業公協會代表共襄盛舉，今天起展開3天活動。

縣長楊鎮浯致詞表示，金門有很多獨一無二的特色風景，例如閩南式建築、戰地史蹟、僑鄉文化、洋樓、自然生態等，只要靜下心來看金門，會發現金門有太多驚艷的地方，不管是人文、地理、景點、美食、美酒等隨處可見，歡迎與會者一起發覺金門的美好，推薦給親友。

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觀光處長丁健剛表示，今年適逢金門縣解除戰地政務管制，並開放觀光旅遊屆滿30週年，活動內容除了與全台各縣市的民宿夥伴分享金門從戰地管制走向海上公園的蛻變過程外，也會共同研討民宿產業在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的後疫情時代，全國民宿定位及未來走向。

丁健剛進一步表示，不論是金門從戰地政務走向觀光旅遊的蓬勃發展，或是全國民宿業者經歷疫情將近3年的蟄伏，2022年對於金門及全國民宿都別具意義，期盼民宿產業在經歷疫情過後、國門開啟之時，能夠破繭而出，華麗蛻變，迎向產業另一高峰。（編輯：陳仁華）1111018