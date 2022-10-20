北科大、美國賓州州大 合作能源和半導體研究
2022/10/20 09:21（10/20 09:51 更新）
台北科技大學校長王錫福（左起）與美國賓州州立大學校長班達普迪（Neeli Bendapudi）簽約，將共同出資，深化能源和半導體研究合作。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年10月20日
（中央社記者陳至中台北20日電）台北科技大學校長王錫福近日訪問美國賓州州立大學，締結資訊工程與互動設計雙聯碩士學位，並將共同出資，深化能源和半導體研究合作。
北科大今天發出新聞稿指出，北科大訪問團本月16日到賓州大學，與校長班達普迪（Neeli Bendapudi）簽約，展開希望促進其他領域的學術研發交流與雙邊師生交換，建立更強大的合作網絡。同時也頒發2020年的傑出學者校友獎項給北科大校長王錫福。
王錫福表示，兩校討論到共同支持優秀教師研究合作經費，聚焦能源、半導體領域。北科大將持續推動其他領域的雙聯學位合作，涵蓋工業工程管理、英文、建築等。同時也希望吸引更多優秀的美國學子來台學習，激勵台灣學生爭取海外留學，強化後續學術合作關係。
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北科大副校長楊重光指出，兩校2019年締結姊妹校後，2021年不畏疫情影響，連3天舉辦跨國線上聯合研討會。明年賓州州大將選送16名研究生至北科大共同研習交流，並赴顯示器產業龍頭友達公司實習。
根據北科大提供的資訊，賓州州大為國際頂尖大學，在礦業工程、地球物理、材料科學等學科表現聞名全球。其中三維鐵電微電子中心、材料科學與工程研究中心，更是美國能源部重金支持的能源前瞻研究中心。（編輯：李錫璋）1111020
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