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推廣國產香蕉 陳吉仲將在洲際棒球場開球

2022/10/20 09:57
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（中央社記者張雄風台北20日電）農委會今天傍晚將於台中洲際棒球場推廣國產香蕉，並由主委陳吉仲開球。陳吉仲說，他非常喜歡運動，也非常喜歡棒球，開球一定可以直球進捕手手套；也呼籲消費者一起享用香蕉。

立院經濟委員會審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於行政院農業委員會主管，非營業部分：農業作業基金、農田水利事業作業基金、農業特別收入基金及信託基金部分：農民退休基金。

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農委會今天傍晚將於台中洲際棒球場推廣國產香蕉，並由陳吉仲開球，媒體提問是去看棒球還是啦啦隊。陳吉仲說，他自己非常喜歡運動，也非常喜歡棒球，去開球一定可以直接直球進捕手手套。

陳吉仲強調，這次主要是去促銷香蕉，因為運動需要補充能量，吃香蕉最好；也呼籲消費者，現在的天氣對農產品非常好、香蕉品質非常好，不管香蕉是彎或是直，現在的香蕉都非常甜，歡迎大家一起享用。（編輯：李錫璋）1111020

陳吉仲
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