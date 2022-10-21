勞保老年給付有3種 民眾關注平均月投保薪資計算

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）勞動部今天表示，民眾常問3種勞保老年給付採計的平均月投保薪資怎麼算，按月領的老年年金給付、老年一次金給付為加保期間最高60個月平均，一次請領老年給付為退保前3年平均。

平均月投保薪資如何計算，攸關勞工請領勞保老年給付金額。勞動部勞動保險司今天就「申請勞保老年給付五大常見問題一次懂」對外說明，平均月投保薪資如何計算，並被列為第1類民眾常問問題。

勞動保險司說明，目前勞保老年給付請領的方式有3種，而按月領的老年年金給付、老年一次金給付這2種的平均月投保薪資都是投保期間最高60個月的月投保薪資平均；也都是用年資做區別，投保15年以上可申請按月領，年資可將國、勞保併計，未滿15年則請領老年一次金給付。

第3種一次請領老年給付，可請領的對象是民國98年1月1日勞保年金施行前有保險年資的勞工，這種的平均月投保薪資則是退保當月起前3年的月投保薪資平均。

民眾常問第2類問題則是，提前請領老年年金會扣減給付金額，若領到法定請領年齡時，是不是就不會再扣減。勞動保險司說，每提前1年請領，年金給付減給4%，最多可提前5年、減給20%；但是領到法定請領年齡時，並不會不扣減。

勞保局並統計，去年、今年請領者有9成以上都是選擇第1種按月領；且從98年以來，近6成選擇展延請領，減額請領占3成多，剛好達法定請領者約1成。

第3類問題為老年給付請領後，可不可以變更給付方式。勞動保險司說，經勞保局核付後，即不得再變更。

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第4類問題提問請領老年給付後，想再工作，可不可以再參加勞保。勞動保險司說明，依「勞工保險條例」規定，已領取者不能再參加勞保；若再就業，符合「勞工職業災害保險及保護法」的加保規定者，應依法參加勞工職業災害保險，以確保自身工作安全。

最後第5類問題是，申請勞工退休金，是否須同時申請勞保老年給付。勞動保險司說，這兩者由不同法律規範，如果勞工依「勞動基準法」或「勞工退休金條例」規定請領勞工退休金，又可能再就業，可先不領老年給付，在工作後再加保累計勞保年資。（編輯：陳政偉）1111021