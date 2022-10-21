劉櫂豪爭取台北台東往返機票8折 交通部允諾

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）9月間台東強震造成花東間鐵路中斷，立委劉櫂豪要求交通部予以協助台東對外交通。交通部今天允諾，台東居民台東往返台北機票打8折優惠，從10月26日至鐵路修復。

立法委員劉櫂豪服務處晚間發布新聞稿表示，劉櫂豪10月17日於立法院交通委員會強烈要求交通部應重視台東居民交通權益，強震造成鐵路中斷，台東對外交通不便，政府應予以一定的協助，降低疏運期間台東居民的交通成本。交通部今天回覆，台東居民台東往返台北機票8折優惠措施，以減輕台東居民交通負擔。

劉櫂豪告訴中央社記者，917、918強震造成鐵路橋梁受損，花蓮玉里-富里間鐵路中斷，必須以公路接駁，使得台東居民對外交通不便，時間成本提高，而改以航空運輸交通成本增加新台幣1700元，對居民是很大的負擔。他第一時間要求交通部研議相關措施協助，以幫助台東居民。

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他說，17日於立法院交通委員會質詢部長王國材，強震至今1個月，交通部應重視台東的交通權益，要求交通部須於1週內研議具體措施來協助，交通部今天回覆，規劃10月26日起至鐵路修復完成前，針對設籍台東縣居民，台東往返台北機票提供8折優惠措施，以減輕台東居民交通負擔。

劉櫂豪感謝台鐵局及民航局為台東交通緊急疏運的努力，他也會持續督促交通部加速修復鐵路橋梁，恢復台東對外交通。（編輯：方沛清）1111021