環團辦親子氣候政見投票 減塑、改善空污最受重視

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）綠色和平今、明2天在台北市立動物園外廣場舉辦「未來兒童投票所」活動，推出5名不同氣候政見候選人讓前往遊玩的親子投票，減塑、改善空污在活動首日得票皆逾百，最受重視。

長期關注氣候變遷議題的綠色和平，針對縣市首長選舉即將到來，持續舉辦活動呼籲參選人提出氣候政見，以回應民意需求。

繼昨天在台北市政府前廣場公布近期在網路舉辦「政見選物所」網站票選活動結果，揭露逾1500人參與投票，最希望地方首長推動的氣候政見為「循環容器隨處借」、「規劃淨零社會住宅示範區」及「規劃低排放交通區」；今天再到台北市立動物園外廣場，推出5名兒童候選人，主打5項氣候政見，邀請親子關注、投票。

綠色和平專案主任張皪心接受中央社記者電話訪問時說，接近傍晚活動首日開票結果出爐，得票數第1名的氣候政見是減少塑膠使用、得票數138票，第2名是改善空氣污染，希望候選人在市區規劃低排放交通區等措施、得票數123票。

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第3名是保護海洋資源，得票數80票。第4名為降低高溫，規劃提供經濟弱勢族群租用高效能家電等措施，得票數77票。第5名為確保糧食安全，因為氣候變遷會危及糧食生產量，應提早規劃因應。

張皪心說，投票結果顯示，得票愈數高的政見，剛好是過去以來推廣較久的議題，證實資訊傳遞的重要，而30歲以下的族群，包含兒童都將是未來全球氣溫上升的受害者，提早了解、熟悉相關問題，可增加有投票權的人口相關意識，透過民意表達，促使縣市首長提出氣候政見，正視問題並改善。（編輯：陳政偉）1111022