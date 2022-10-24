邊境解封旅展搶便宜 旅遊業者祭優惠

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（中央社記者余曉涵台北24日電）隨著國境解封，國外觀光也逐漸復甦，不少旅遊業者在即將到來的台北國際旅展都祭出優惠，要搶攻接下來的國境開放旅遊商機。

國境解封後首場實體旅展，同時也是全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」，即將在11月4日至11月7日於台北南港展覽館登場。

KKday表示，將於旅展現場，推出熱門商品買一送一、指定行程市場最優惠價格，以及多種獨家商品，即日起線上旅展也提前開跑，11月7日前在KKday線上旅展活動頁推出填寫空白機票活動，有機會獲得當地來回機票；同時還有「0元下單抽聯合航空美國來回機票」，民眾於活動頁回答問題、0元訂購商品，即可抽獎獲得飛美國來回機票。

雄獅旅遊日前也推出「2022雄獅線上旅展」，推出日韓、歐洲、東南亞、紐澳及美洲出境旅遊商品，長線最高折新台幣5000元，搶攻第一波出國旅遊商機，旅客於11月30日前報名付訂指定國外團體旅遊商品，雄獅再送護照免費辦理，現省1800元。

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易飛網推出「ITF線上旅展」，針對日本熱門航點祭出自由行包機行程特惠促銷，以日本包機團體旅遊商品為例，東京5天4夜線上旅展1萬9900元，將入住1晚東京巨蛋飯店、搭乘橫濱纜車空中散步、參訪美食地標橫濱拉麵博物館；沖繩則推出4天3夜破盤價1萬6900元起，入住3晚市區飯店，安排沖繩海鮮豬肉火鍋饗宴，並至美麗海水族館一窺海洋世界之美。

日本自由行方面，易飛網強打線上旅展促銷特惠價，沖繩機加酒4天自由行最低9999元起、東京機加酒5天自由行最低1萬2900元起，透過易飛網報名赴日自由行旅客，易飛網也將協助投保日方保險。（編輯：張雅淨）1111024