張正傑朱陸豪前進偏鄉 與當地學童分享音樂動人魅力

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）大提琴家張正傑「走遍天涯海角音樂會」今天前往屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，與京劇大師朱陸豪一同演出，將古典音符結合自然美景，讓現場上百名當地學童感受音樂動人魅力。

中鋼集團教育基金會繼10月1日與張正傑在衛武營藝術文化中心合作舉辦輪椅族音樂會後，今天再度攜手張正傑，前往屏東縣獅子鄉雙流國家森林遊樂區，為當地上百名偏鄉孩子演出「走遍天涯海角音樂會」。

張正傑表示，有感台灣許多偏鄉孩子因為城鄉差距或經濟因素，不容易在音樂廳內欣賞古典音樂，希望能將美好的音樂傳達分享給這些學童。

今天音樂會在張正傑幽默的話語中展開，扭轉了學童對古典音樂既陌生又拘謹的刻板印象；張正傑與知名鋼琴家呂冠葶聯手帶來聖桑的「天鵝」及朴佩的「塔朗泰拉舞曲」，京劇大師朱陸豪也在旁大展身手。

朱陸豪以京劇武生身段呈現出「美猴王」活靈活現般的動作，讓在場學童笑得合不攏嘴。此外，他還演出家喻戶曉的三國演義「空城計」故事，將大提琴與鋼琴的動人琴聲，融入京劇、崑曲等元素，東西方結合，帶給學童新奇體驗。

中鋼基金會今天發布新聞稿表示，「走遍天涯海角音樂會」具備教育意涵，與基金會「環境教育巡迴車」投入偏鄉教育的理念不謀而合，今年繼輪椅族音樂會後再次攜手張正傑，為屏東偏鄉學童傳遞分享音樂的美好。

此次音樂會邀鄰近雙流國家森林遊樂區的獅子國中、楓林國小、丹路國小、內獅國小及草埔國小共5所學校，約200名師生一同參與。（編輯：陳仁華）1111024