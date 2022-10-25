高雄城市書展最後一週 文藝獎得主分享創作故事

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由高雄市立圖書館與承風青鳥書店共同打造推出的2022高雄城市書展即將迎來最後一週，30日將邀請3名高雄文藝獎得主在承風青鳥書店分享創作故事。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月25日

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）「2022高雄城市書展」即將迎來最後一週，30日將邀請高雄文藝獎得主3名講者鄭烱明、彭瑞金、李志薔，一同在承風青鳥書店分享創作、評論、編導不同領域的故事。

「2022高雄城市書展」由高雄市立圖書館與承風青鳥書店首次共同打造推出，自9月24日起至10月30日止，為期超過一個月，藉由講座、市集、書展、電影、音樂等近百場活動，展現閱讀的力量。

高雄市文化局今天新聞稿表示，書展即將迎來最後一週，30日將邀請高雄文藝獎得主3名講者鄭烱明、彭瑞金、李志薔，一同在承風青鳥書店分享創作、評論、編導不同領域的故事。

文化局指出，講者在對談中，將面對高雄文學的過去回顧與未來發展，激撞彼此的文學理念，為永不止息的文學之途提引前路，在「高雄城市書展」的最終場登場，更具意義。

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此外，10月29日下午2時起最後一場「閱讀沙龍」由春暉出版社、第一出版社社長陳坤崙、台大台文所副教授張俐璇在高市圖總館4樓潮間帶展開對談。

陳坤崙於1980年在高雄成立春暉出版社，曾支援「文學界」雜誌發刊、作家葉石濤「台灣文學史綱」的出版。講座將由張俐璇從台灣文學史角度切入，和陳坤崙對談台灣人文出版的發展，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：黃世雅）1111025