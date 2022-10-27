北科大改造地下道成藝文廊道 保障師生安全

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（中央社記者陳至中台北27日電）台北科技大學和北市府合作，將原本昏暗的忠孝東路人行地下道，改造成師生藝文展演空間，明亮的氛圍保護師生安全，也提供周邊社區居民一個風雨無阻的用路空間。

台北科技大學在1970年代配合市政府開闢忠孝東路三段的政策，原本的大操場成為馬路用地，而校區和宿舍區也因此一分為二，由人行地下道連接兩地。

北科大今天發出新聞稿，經校方和北市府爭取，將人行道南側連接先鋒國際研發大樓，北側則延伸到行政大樓，打破忠孝東路的地面阻隔，讓師生通行更為方便。原人行地下道於民國108年2月封閉，110年6月完工，接續進行內部裝修工程。

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為營造地下道的文化氣息，北科大文化事業發展系教師陳涵秀帶領學生創作，以忠孝東路今昔變化為設計主軸，以及宿舍生活、運動場的二三事等展覽主題。廊道另一區，則精選校慶攝影比賽得獎作品，以影像拼貼及蒙太奇展示手法，呈現富有變化且明亮的空間氛圍。

嶄新的「忠孝藝文廊道」今天舉辦開幕典禮，校方也邀請周邊里長出席。校長王錫福期盼廊道作為師生藝文展演空間，同時增進鄰近社區互動交流，帶動鄰里藝文氣息。（編輯：陳政偉）1111027