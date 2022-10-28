腦中風年奪逾萬條性命 3口訣把握黃金治療期

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）50歲黃姓男子有家族中風病史，某天突然臉歪嘴斜，竟是心房顫動引發腦中風。國健署提醒，腦中風年奪逾1萬條寶貴性命，3口訣可快速辨識腦中風徵兆，把握3小時黃金治療期。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，依據衛生福利部110年死因統計，腦血管疾病是國人第4號殺手，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，為喚起民眾對腦中風的重視，世界中風組織（World Stroke Organization）將每年10月29日訂為「世界中風日」。

為協助民眾快速辨識腦中風徵兆，國健署提供「微笑、舉手、說你好」3口訣，當身邊有人不舒服時，可請他微笑確認是否有嘴角歪斜臉不對稱、舉手看看平舉雙臂是否無力下垂，「說你好」以確認是否說話不清楚，如出現以上任一症狀，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

新聞稿中，國健署慢性疾病防治組組長吳建遠指出，腦中風8大危險因子，包含高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、肥胖、吸菸及腦中風家族史等，若出現如心律不整、心跳忽快忽慢、心跳不規則等症狀，應盡快尋求醫師的協助，進行相關的檢查。

吳建遠舉例，1名50歲黃姓男子有高血壓及家族中風病史，近日因工作忙碌，經常發現心跳忽快忽慢，有時發生每分鐘心跳高達150次的現象，以為是工作壓力導致而忽略身體的警訊，有一天在公司聚餐時，突然右臉歪斜、口齒不清，連喝水都會漏水，嚇得同事趕緊撥打119送醫，經醫師診斷為心房顫動，引發腦中風。

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吳建遠說，因為心房顫動容易形成血栓，增加腦中風的風險，所以應定期接受檢查，黃男也在醫生的建議下，定期回診及改善生活習慣，持續追蹤都沒再發病。

為早期發現慢性疾病、早期介入及治療，國健署呼籲民眾可藉由參加健檢或政府提供的40歲以上每3年1次、65歲以上每年1次的成人預防保健服務，來了解自己的健康情況，也應維持良好飲食和生活習慣，遠離腦中風威脅。（編輯：陳政偉）1111028