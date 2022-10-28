建業輪停高雄港逾8個月 8印尼船員下船將搭機返國

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外籍雜貨輪「建業輪」停靠高雄港多時，船上印尼、中國籍船員隨船滯台，經航港局協助船方雇用台籍船員登船交替留守，8名印尼籍船員28日終於下船，29日將搭機返國。（航港局提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）外籍雜貨輪「建業輪」停靠高雄港8個月多，船上印尼、中國籍船員隨船滯台，航港局助船方雇用台籍船員登船交替留守，8名印尼籍今天終於下船，將於明天從小港機場搭機返國。

交通部航港局發布新聞稿說明，今天協同疾管署、移民署、海關、高雄港務警察總隊等單位，辦理8名印尼籍船員下船入境，並透過台北印尼經濟貿易代表處到庇護所安置休息，明天從小港機場搭機返回印尼雅加達。

航港局南部航務中心表示，配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中央流行疫情指揮中心公告自今10月13日開放外籍人員入境，船方原安排8名緬甸籍船員來台交換船員，但因船舶相關證書逾期，導致船員簽證無法如期申請。

為加速助印尼船員返國，航港局協助船方僱用2名台籍船員登船交替，與原船上中國大陸籍船員留守，以符合商港港務管理規則最低安全配額留守船員人數，讓8名印尼籍船員得以下船返國。

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多哥共和國籍雜貨船「建業輪」（JIAN YE）雜貨船，船東為香港長發公司（CHEUNG FAT SHIPPING COMPANY LIMITED）。建業輪原定今年1月29日從高雄港開往南韓，途中因海象不佳，2月中返回基隆港外錨區下錨，不幸錨鏈斷裂，船舶失去動力漂流至澎湖海域。航港局為避免發生災害及海域污染事件，緊急啟動開口合約派拖船拖帶進高雄港停靠，迄今8個多月，船上8名印尼籍船員及1名中國大陸籍船員隨船滯台。

停靠高雄港期間，船東因資金不足棄置不理，導致船上物資斷缺、積欠船員薪資，航港局協請天主教海員宗會及駐台北印尼經濟貿易代表處，協助提供物資補給，維持船員基本生活，並以港口國與人道立場，不定時至碼頭邊關懷安撫船員，瞭解船員身心狀況與需求。（編輯：孫承武）1111028