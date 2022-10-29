府中搞什麼鬼登場 變裝賽、百鬼夜行體驗萬聖節

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（中央社記者高華謙新北29日電）「2022府中搞什麼鬼」今天中午12時起在板橋府中商圈登場，民眾可搭捷運到府中站，觀賞超吸睛變裝競賽、「百鬼夜行」踩街，開卡丁車駛過恐怖隧道，體驗最可怕萬聖節氛圍。

新北市政府經濟發展局表示，府中萬聖節已邁入第12年，這次主題是「百鬼夜行，恐懼狂飆」，今天中午12時到晚間9時在板橋府中商圈（捷運府中站2號出口對面）盛大登場，不僅可開卡丁車體驗「逃離封鎖線」活動，還有市集「恐懼販賣所」集結手作與美食攤位。

根據板橋府中商圈網頁，下午2時至6時為眾所矚目、總獎金高達新台幣26萬元的變裝比賽，可看到最猛與最俏皮變裝達人；3時至7時有不給糖就搗蛋活動「糖果！納命來」，可把滿滿糖果帶回家；且除了每年都有的變裝踩街遊行以外，晚間7時至8有最精彩、恐懼與專業的「百鬼夜行」踩街，稍晚還有歌手九九、徐暐翔與柏霖輪翻演出。

另一方面，新北市政府交通局表示，包括中山路一段（館前東路至民權路）、重慶路（館前東路至中山路）及民族路（民權路至縣民大道）等路段即起到明天凌晨2時進行交通管制，請用路人提前改道。

交通局說，活動區域內有17線公車調整行駛路線，包括234、245、265、265區、265經中央路、 265經明德路、57、656、657、657延、667、705、796、847、藍 32、1070、1851等路線公車不停靠中山路（館前東路到民族路段），民眾可在館前東路和民權路搭乘。

交通局表示，YouBike縣民大道與民族路口租借站自今天上午8時到明天凌晨2時暫停租借。（編輯：李錫璋）1111029