2022年巴西科學博覽會 台灣學生作品獲佳績

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）2022年巴西科學博覽會本月25至27日在南大河州新漢堡市舉行，台灣學生張又懿在眾多優秀作品中獲得大會天文、地球科學、數學及物理組一等獎及卡西歐特別獎。

巴西科學博覽會（MOSTRATEC）」為南美洲規模最盛大的科學博覽會，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年及2021年均採線上形式舉辦。

今年疫情趨緩，得以實體形式進行博覽會，計有來自巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴拉圭、葡萄牙、秘魯及台灣8個國家共666件作品參與競賽，其中高中組337件，國中小及幼稚園組264件。

來自桃園的張又懿，為本年度國立台灣科學教育館自「台灣國際科學展覽會（TISF）」選拔代表台灣參加2022年巴西科學博覽會。她的作品「別在房子裡跳舞－研究結構體開口大小與數量對火焰燃燒及煙霧流動之影響」獲得大會天文、地球科學、數學及物理組一等獎及卡西歐（Casio）特別獎。

台灣火災起因以建築物占最大比例，在火災現場時常因為建築結構設計不良或民眾逃生時開窗或開門而釀成更大的災難。張又懿的研究動機源自於真實經驗，因鄰居家曾發生嚴重火災，從而發現周圍結構將劇烈影響火焰狀態。

張又懿從熱力學、流體力學、結構學三個角度進行探究，並以煙囪效應與煙層逆流效應為理論基礎，使用壓克力搭建方形盒子來模擬建築物，綜合實體實驗及模擬實驗結果可發現並不是開啟門窗就能撲滅火勢，甚至可能因為湧進過多氧氣而導致火勢更加嚴重。

張又懿期望她的研究將來可應用於建築物搭建時的火災防範以及防災宣導，避免因為火災而發生更多憾事。

張又懿因作品主題的應用性以及來自台灣的身分倍受矚目，來訪師生絡譯不絕，現場並準備葡萄牙文台灣簡介及具台灣特色紀念品與各國參賽師生交流。

巴西科學博覽會也選拔出優秀作品，將代表巴西參與2023年台灣國際科學展覽會。

國立台灣科學教育館館長劉火欽表示，台灣學生的優異表現，展現出台灣科學研究的實力，在與評審交流、公開展覽觀摩的過程中，與他國科學研究作品切磋交流，也讓其他國家對台灣留下深刻印象，是一個相當難得的經驗。（編輯：周永捷）1111030