112年學測 11月1日至15日報名

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（中央社記者陳婕翎台北31日電）大學入學考試中心基金會今天表示，112學年度學科能力測驗報名自今年11月1日至15日截止，提醒考生於規定期限辦理報名及繳費完成報名手續，個別報名考生便利商店繳費截止日提早3天。

112學年度學科能力測驗將於明年1月13日至15日舉行，大學入學考試中心基金會今天發布新聞稿提醒，報名自今年11月1日起至11月15日截止，逾期不予受理。

高級中等學校三年級在學學生，一律經由就讀學校辦理集體報名。至於高級中等學校非應屆畢業生或具同等學力者，可委託政府立案且已獲得大學入學考試中心基金會發給集體報名單位代碼的補習班報名或可自行個別報名。

大學入學考試中心基金會說明，這次繳費方式共有3種，第1種是「臨櫃（含票據）繳費或匯款轉帳」，繳費時間為今年11月1日至11月15日下午3時30分止；第2種「以自動櫃員機（ATM）、 網路ATM繳費」，繳費時間是今年11月1日至11月15日夜間12時止。

第3種是「便利商店繳費」，大學入學考試中心基金會提醒，這項繳費方式僅限個別報名考生使用，符合服務資格的考生要特別留意，選擇便利商店繳費的截止日期提早3天，繳費時間為今年11月1日至11月12日夜間12時止。

大學入學考試中心基金會表示，未於期限內辦理報名、繳交照片及繳費者即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。報名完成登錄後可至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」或電話語音（02-23643677）查詢報名處理情形。

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另外，身心障礙及重大傷病考生申請應考服務項目，分為一般項目、輔具項目及特殊項目，符合服務對象考生一律使用網路申請，可視需要申請一或多種項目。

不論是申請一般項目、輔具項目或特殊項目，受理期間為111年11月1日至15日，至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」登載相關資訊，若為申請特殊項目者，應另至「身心障礙及重大傷病考生應考服務網」登載，上述各項目申請經登錄完成確認上傳後，即不得再更改。（編輯：管中維）1111031