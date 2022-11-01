環保署長張子敬投書韓媒 籲國際攜手台灣拚淨零

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（中央社台北1日電）聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）將登場，環保署長張子敬投書韓媒，呼籲國際給予台灣公平參與國際合作機制機會，共同實現淨零目標。

韓國進步派媒體韓民族日報與主要英文報「韓國時報」（The Korea Times）今天刊出張子敬投書，以「全球淨零轉型，臺灣注入動能」為題，說明台灣能源轉型努力。

張子敬在投書中指出，全球已開始邁向淨零轉型，「巴黎協定」逐漸開展強調國際合作機制的創新規範，呼籲所有國家廣泛合作達成全球減量目標，並強調台灣有意願也有能力和國際夥伴並肩合作，共同實踐淨零轉型全球氣候行動，確保未來世代擁有永續環境。

張子敬說，台灣是全球第21大經濟體，對印太地區經濟繁榮與穩定具有重要影響力，半導體產業在國際供應鏈中更占有舉足輕重地位，台灣半導體業者藉由開發新技術、新模式，在生產過程中積極降低能資源使用，以持續演進的半導體創新，實現電子產品各種智慧應用，促使全球節能。

他表示，台灣具體實踐氣候行動並大力推動能源轉型，至2022年5月再生能源累積裝置容量達12.3 GW，較2016年大幅增加1.6倍。總統蔡英文也在2021年4月22日世界地球日宣示將推動「2050淨零轉型」。

行政院今年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，規劃推展「能源、產業、生活及社會」等四大轉型策略，在「科技研發」與「氣候法制」兩大治理基礎上，透過風電、光電、氫能等12項關鍵戰略逐步落實。

除從永續能源、低碳、循環、負碳、社會科學等5項領域規劃發展淨零轉型所需科技研發基礎，台灣也啟動「溫室氣體減量及管理法」修法工作，將法案名稱修正為「氣候變遷因應法」，明定2050年淨零排放為國家長期減量目標、提升氣候治理效能、增訂氣候變遷調適專章、強化資訊公開及公眾參與，並規劃導入「碳定價」機制。

張子敬表示，台灣2050淨零排放轉型的長期願景具有競爭力和循環永續性，可促進經濟成長、帶動民間投資、創造綠色就業、提升能源自主及社會福祉，但卻因政治成見被排除在國際組織之外，在全球氣候問題無法實質參與，將造成全球氣候治理上的空缺。

他指出，以台灣有限的自主能源及外貿導向的經濟體制，若不能順利連結「巴黎協定」參與國際合作機制，不但將影響台灣產業綠化製程，更會衝擊國際產業供應鏈穩定。

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尤其面對全球碳邊境管制措施帶來的威脅，不能公平的參與國際減量機制將嚴重打擊台灣整體競爭力，同時弱化國際合作成效，對世界經濟造成傷害。

張子敬強調，台灣願意秉持務實、專業目標，為全球對抗氣候變遷做出具體貢獻。台灣應同樣有機會被納入全球因應氣候變遷的國際合作機制，希望國際社會支持台灣的努力，讓台灣得以即時、公平、有意義的參與國際淨零合作。（編輯：韋樞）1111101