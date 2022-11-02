吳德榮：北部東部局部雨 4日起平地低溫探16度

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氣象專家吳德榮指出，颱風奈格與東北季風的共伴效應減弱，2日大台北及東半部有局部雨。圖為台北市內湖科技園區街頭民眾撐傘遮雨。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象專家吳德榮今天指出，颱風奈格與東北季風的共伴效應減弱，今天迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部仍需防劇烈降雨；4、5日冷空氣南下，北台灣偏涼冷，平地低溫降至約攝氏16度。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生；連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，颱風奈格已進入低「海洋熱含量」海域，垂直風切又大，強度減弱中；在南海轉西北西前進，減弱遠離，與東北季風的「共伴效應」明顯減弱。

他指出，今晨各地區平地最低氣溫大多在19度左右，北台灣偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。最新歐洲模式模擬顯示，共伴效應雖減弱，今天迎風面大台北及東半部有局部雨，東北部局部地區仍有劇烈降雨的機會；中南部天氣好轉，沿海地區應注意強陣風。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天至5日受東北季風影響，台灣附近水氣仍多，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢；中南部大多為多雲時晴的天氣，偶有局部短暫雨；6日至8日水氣漸減，東北部有局部雨，其它地區為多雲時晴。

他表示，明天氣溫略升，4、5日冷空氣南下氣溫降，北台灣偏涼微冷，中南部早晚涼冷；平地最低氣溫約可降至16度左右；6日至8日冷空氣減弱、氣溫漸升。（編輯：戴光育）1111102