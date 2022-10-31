月全食掩天王星奇景11/8登場 錯過得再等16年

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中央氣象局表示，預計11月8日將發生月全食，且全食階段又會發生罕見的「月掩天王星」。（圖取自台北市立天文科學教育館網頁tam.gov.taipei）

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天表示，預計11月8日將發生月全食，同時可見「月全食及紅月掩天王」現象，相當罕見，台灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999年。

中央氣象局今天發布新聞稿表示，11月8日將發生月全食，在天候許可下，台灣各地於日沒後東方天空可見月面漸缺、變紅到復圓的過程，期間正巧出現紅月掩天王現象，天王星被紅色月面遮掩後再復出，2個天文現象很難得地聯合演出，讓深秋的夜空變得多采多姿。

氣象局指出，本次月全食的過程，自11月8日下午4時1分起，由「半影食始」揭開序幕，下午5時9分「初虧」、下午6時16分「食既」、下午6時59分「食甚」、晚間7時42分「生光」、晚間8時49分「復圓」，最後在晚間9時58分「半影食終」結束，共歷時5小時57分鐘，期間可見1小時26分鐘的精彩全食紅月。

氣象局指出，由於台灣各地當日下午5時2分至17分月出，正巧是月食初虧階段，因此將可見到初虧後的全部過程；在月全食食甚後的晚間7時3分至5分，台灣可見天王星被紅色月面遮掩的現象，直至晚間7時46分至56分才從月面後復出，各地因所在位置不同，時間略有差異。

11月8日月全食時間表。（中央社製圖）

氣象局提到，這次月掩天王星發生時，天王星正好在地影的本影區內，因此掩入及掩出的接觸點都在本影區內月食的紅月邊緣。

氣象局說明，月食是月球在公轉軌道上運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

月食現象每年都有，本世紀（2001至2100年）全球各地總計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，台灣預計可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。

明年將有1次半影月食及1次月偏食，台灣均可見；下次台灣能見到的月全食將發生在2025年9月8日。

氣象局說明，月掩行星現象跟日食類似，是月面將背景行星遮掩的天文現象，在地球上每年都會發生，因地理位置的侷限性，僅部分地區能見，且有些是發生於白天而難以觀測；台灣上次於夜間可見的月掩天王星現象發生於1999年11月15日，下一次將於2038年4月12日再發生。

氣象局表示，這次月掩天王星現象正巧發生於月食期間實為相當罕見，推算1800年以來的資料，台灣於1930年10月8日的月偏食亦正好發生月掩天王星，不過該次掩入及掩出點均不在地影本影區內，而是發生於半影區中，不能見天王星自月食的紅月後面進出，遠不如本次11月8日月全食掩天王星稀有。

氣象局表示，本次月全食發生時月亮位於東方低空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮蔽的地點觀賞；月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳，尤其天王星的觀看，須利用天文望遠鏡放大才較容易看到。

氣象局指出，11月8日下午5時起，氣象局將進行月全食網路直播，民眾屆時可進該局全球資訊網點選觀賞。（編輯：張雅淨）1111031

（中央氣象局提供）

（中央氣象局提供）