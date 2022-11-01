迎風面雨盛 宜蘭西帽山前10月累積雨量9527毫米

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

臉書專頁「天氣風險」1日發文表示，近期因熱帶擾動與東北季風共伴效應，宜蘭西帽山今年1至10月累積雨量已達9527.5毫米。（圖取自facebook.com/WeatherRisk.Co）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北1日電）臉書專頁「天氣風險」今天發文表示，近期因熱帶擾動與東北季風共伴效應，宜蘭西帽山今年1至10月累積雨量已達9527.5毫米，很有機會成為台灣第1個年雨量破萬的地點。

「天氣風險」臉書專頁今天指出，今年9月到10月連續幾次颱風或熱帶擾動與東北季風共伴效應的降雨轟炸之後，西帽山9月的累積雨量就達到1273毫米、10月更達4574毫米，光是10月單月雨量已經遠遠多於台灣大多數地方的年雨量值。

根據中央氣象局資料，宜蘭西帽山今年10月累積總雨量達4574毫米，破台灣史上月雨量冠軍；前一次的紀錄保持者則是在1974年10月宜蘭三星的4410毫米。

氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，由於西帽山為自動測站，故不列入正式紀錄；若就人工測站而言，單月最大雨量則是在2009年8月嘉義阿里山3346毫米、其次為2001年9月陽明山竹子湖2976毫米、2001年9月陽明山鞍部的2871毫米。

黃恩鴻表示，就人工測站而言，年雨量以1974年陽明山鞍部6933.7毫米最多，主要也是位於迎風面的環境；而宜蘭西帽山今年的確有機會挑戰「破萬」年雨量，主要是年底大多以東北季風為主，迎風面易累積降雨。

至於台灣降雨最多的地點，天氣風險指出，根據過往的氣象資料，新北市平溪區火燒寮曾經在1912年創下年雨量8048毫米的紀錄；當地位於基隆河谷的上游，每年到秋冬季節的東北季風期間幾乎是每天都在下雨的狀況，年平均雨量為6558毫米。

另外則是新北市萬里區大坪，這個測站在去年底由氣象局舉辦的台灣降雨王評選中，以年平均雨量6533毫米奪下近10年來降雨最多地點的頭銜；原因同樣是因為面迎東北季風，導致秋冬季節長時間降雨。

至於世界降雨最多地點，天氣風險提到，是位於印度北部的乞拉朋吉，位於喜馬拉雅山南側、恆河下游的小鎮，因為周邊是一個向南開口的山坳，面迎每年西南季風的旺盛水氣，曾經在1960年8月到1961年7月這一年之間出現2萬6461毫米的年降雨量，因此奪得「世界雨極」的稱號。（編輯：陳政偉）1111101