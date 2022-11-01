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基隆北海岸、東北部2日防大雨 北台灣4日轉濕涼

2022/11/1 17:43（11/1 18:04 更新）
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氣象局預估，4至6日東北季風再增強，北台灣轉濕涼，預計7日天氣才會好轉、回溫。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）
氣象局預估，4至6日東北季風再增強，北台灣轉濕涼，預計7日天氣才會好轉、回溫。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，明天起東北季風逐漸減弱，各地氣溫略回升，基隆北海岸、東北部防大雨，預估明晚趨緩；4至6日東北季風再增強，北台灣轉濕涼，預計7日天氣才會好轉、回溫。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，明天起東北季風逐漸減弱，明天、3日基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部大雨發生，預估明晚之後趨緩，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨；南方雲系北移，其他地區亦有零星短暫雨。

張承傳提醒，明天台灣各沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生，今天在馬祖觀測到約5公尺浪高，蘭嶼、蘇澳也有約4公尺浪高，其他各沿海浪高也約3公尺。

張承傳指出，4日東北季風再增強，5、6日東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨；南方雲系北移，中南部地區有零星短暫雨。

張承傳說，7日東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，7、8日東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，張承傳提到，明天東北季風減弱，氣溫回升，北台灣低溫約攝氏20至23度、高溫約23至25度，每日約回升1度，中南部溫度變化不大，高溫約30度；4日起東北季風再增強，目前預估北台灣整天偏濕涼，高溫約20至22度，類似的天氣持續至6日。

張承傳提到，昨天生成的颱風榕樹已快速消散，目前颱風奈格位於東沙島南南西方約210公里海面，朝西北前進，對台灣影響漸減。目前觀察未來一週都是東北季風影響為主，另外有南方水氣北移，但暫時沒有新的熱帶系統發展跡象。（編輯：張雅淨）1111101

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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