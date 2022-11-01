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北部、東半部防大雨 吳德榮：5日起北台灣轉濕冷

2022/11/1 08:54（11/1 09:12 更新）
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氣象局1日表示，受東北季風及颱風奈格影響，北部、東半部防大雨。圖為台北市北投區民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
氣象局1日表示，受東北季風及颱風奈格影響，北部、東半部防大雨。圖為台北市北投區民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，受東北季風及颱風奈格影響，北部、東半部防大雨。氣象專家吳德榮說，今天共伴效應減弱，但仍有局部劇烈降雨；未來一週北部、東半部迎風面仍有短暫雨，5日起北台灣轉濕冷。

中央氣象局今天發布大雨特報，東北季風及第22號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，蘭嶼已有大豪雨發生；今天大台北、東半部（含蘭嶼、綠島）地區及恆春半島有局部大雨發生，連日降雨，山區注意坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天共伴效應雖逐漸減弱，迎風面北部、東半部仍應防局部性劇烈降雨的發生。

尤其山區多日大量降雨，土石含水已飽和，應慎防坍方、落石及土石流；中南部天氣逐漸好轉，北台灣偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼，沿海地區應注意強陣風。

吳德榮說，自10月29日至今天凌晨，全台最大累積雨量在宜蘭縣南澳鄉，已超過1547毫米。明天迎風面東北部及大台北局部地區仍有劇烈降雨，應注意。

吳德榮指出，颱風奈格在呂宋島西方海面轉北略增強，未來再轉偏西、減弱遠離，共伴效應將逐漸減弱；23號颱風榕樹在菲律賓東方海面，壽命短，對台無影響，但使今年「西北太平洋」颱風生成總數接近氣候平均值。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，3日至7日颱風奈格將減弱遠離，受東北季風影響，迎風面仍有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，中南部大多為多雲時晴的天氣。

3、4日偶有局部短暫雨，氣溫略升；5日至7日冷空氣南下、氣溫降，北台灣轉濕涼微冷，中南部早晚涼冷。（編輯：戴光育）1111101

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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吳德榮
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