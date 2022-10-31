東北季風11/4再增強 北台灣濕涼低溫探18度

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（中央社記者張雄風台北31日電）氣象局今天說，明天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭仍要留意豪雨以上等級降雨，11月2日起逐漸緩和；11月4日東北季風再增強，迎風面北部、東半部有雨，宜蘭低溫下探攝氏18度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，因東北季風及颱風奈格影響，水氣偏多，但愈晚降雨範圍會逐漸縮小；明天降雨仍以桃園以北、東半部為主，中南部多雲及零星飄雨；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部大雨或豪雨以上等級降雨。

黃恩鴻指出，11月2日東北季風逐漸減弱，11月2、3日基隆北海岸及東北部地區有局部大雨，桃園以北及東部、東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；另外，11月3日中南部山區有零星短暫雨。

黃恩鴻說，11月4日起下一波東北季風再增強，11月5日至7日受東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，黃恩鴻說，11月2日東北季風減弱，北部高溫可以回到約25度左右，中南部則上看30度；11月4日起下一波東北季風再增強，預估最冷的時間點會是在11月5日晚間，北台灣低溫約19度、宜蘭約18度，其他地區則是21至23度，高溫部分，中南部變化不大，北部、東北部約22、23度。

至於今天生成的第23號颱風榕樹，黃恩鴻說，目前已經是其最強的時候，由於環境不利發展，預估未來1、2天內就會減弱、消散，對台灣沒有影響。

黃恩鴻提到，颱風奈格還在北轉的過程中，明天台灣仍會受其外圍環流影響，明晚之後台灣就會逐漸脫離奈格的影響範圍；接著奈格會開始轉西往西南前進，由於南海還有一小段空間能讓其增強，未來奈格可能會接觸到海南島。

黃恩鴻提醒，明天至11月2日台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風；台灣各沿海仍有長浪發生的機會，今天各地也觀測到約4至5公尺的浪高。（編輯：管中維）1111031